В минувшие выходные Александровским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании...

В минувшие выходные Александровским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заведующей отделом имущественных и земельных отношений муниципального казенного учреждения «Дирекция жизнеобеспечения населения города Карабаново», которой предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).Напомним, что 38-летняя заместитель заведующей одного из отделов администрации города Карабаново, используя свое служебное положение, незаконно завладела трехкомнатной муниципальной квартирой, расположенной в городе Карабаново, оформила квартиру на подставное лицо и продала, присвоив 500 тысяч рублей,Обвиняемая и ее защитник ходатайствовали об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.Суд, выслушав стороны и изучив материалы дела, удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по информации Александровского городского суда.Фото: aleksandrovsky.wld.sudrf.ru/