После снегопадов, которые обрушились на Владимирскую область в начале апреля, синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов. С понедельника по среду владимирцам обещают, что погода будет ..

После снегопадов, которые обрушились на Владимирскую область в начале апреля, синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов. С понедельника по среду владимирцам обещают, что погода будет облачной, но с прояснениями.В среду и четверг возможен снег. В пятницу воздух прогреется до 11-13 градусов тепла. В начале недели температура будет колебаться от 2 до 6 градусов. Метеорологи сообщают, что вторая половина семидневки может оказаться дождливой.Атмосферное давление составит 740-742 миллиметра ртутного столба. Скорость ветра будет достигать 5-7 метров в секунду. Сильных порывов не ожидается. В выходные передают штиль.