В понедельник, 4 апреля, в Гороховецком районе в деревне Крутово произошел пожар в частном жилом доме. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент

В понедельник, 4 апреля, в Гороховецком районе в деревне Крутово произошел пожар в частном жилом доме. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные не дали огню распространиться на соседний дом, и оперативно ликвидировали горение на площади 100 кв. м. Никто не пострадал. К ликвидации