Во Владимирской области стартует международный конкурс Росприроднадзора «Экология - дело...

Во Владимирской области стартует международный конкурс Росприроднадзора «Экология - дело каждого».В нем могут участвовать юные эко-активисты от шести до семнадцати лет. Они будут соревноваться в девяти номинациях - различные экологические акции, флешмобы, групповые зарядки и другие инициативы. Итоги конкурса объявят в ноябре. Победители получат смартфоны, планшеты, экшн-камеры, квадрокоптеры, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орленок» и путешествия по России.