По данным ГИБДД, 2 апреля в центре Коврова произошло серьезное ДТП. 38-летний владелец автомобиля...

По данным ГИБДД, 2 апреля в центре Коврова произошло серьезное ДТП.38-летний владелец автомобиля «Lifan» не справился с управлением на мокрой дороге. Мужчина потерял контроль над управлением транспортным средством, совершил выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на неподвижное препятствие в виде дерева.В результате ДТП телесные повреждения в виде перелома ноги и ушиба лица получил несовершеннолетний 11-летний пассажир, который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности. Детское удерживающее устройство отсутствовало.Фото: gorodkovrov.ru