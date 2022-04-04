Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовное дело в отношении участника незаконной...

Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовное дело в отношении участника незаконной лаборатории по производству наркотических средств.Во Владимирской области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина республики Беларусь. Он обвиняется в совершении преступления в покушении на незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.Следствием установлено, что являясь членом организованной преступной группы, с конца лета 2020 года по апрель 2021 года, обвиняемый принимал участие в производстве синтетических наркотических средств в передвижной лаборатории, организованной в лесном массиве на территории Александровского района Владимирской области. Мы рассказывали об этом.В дальнейшем изготовленные вещества через тайники передавались оптовым курьерам, которые, в соответствии с отведенной им ролью, доставляли их в различные субъекты Российской Федерации.Работа преступной группы осуществлялась в условиях секретности, связь с организатором и кураторами злоумышленники реализовывали посредством сайтов теневого сегмента сети «Интернет», сим-карт, оформленных на подставных лиц, а также анонимных мессенджеров, расчеты осуществлялись с использованием виртуальных платежных обменников.Правоохранительными органами из незаконного оборота изъят раствор наркотического средства, из которого преступники могли бы изготовить свыше 6 кг готового наркотика.Уголовное дело предстоит рассматривать по существу Александровскому городскому суду, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В отношении второго фигуранта дела расследование не завершено. Расследование уголовного дела осуществляло региональное СУ СК России по Владимирской области.