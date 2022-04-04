Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за...
Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за прошедшие сутки 1 апреля лабораторно подтверждено 166 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
26 - во Владимире
28 - в Ковровском районе
21 - в Муромском районе
19 — в Гусь-Хрустальном районе
13 - в Александровском районе
11 - в Юрьев-Польском районе
10 — в Гороховецком районе
8 — в Суздальском районе
8 — в Вязниковском районе
5 — в Петушинском районе
5 - в Камешковском районе
5 — в Селивановском районе
4 — в Меленковском районе
1 — в Собинском районе
1 — в Судогодском районе
1 - в Кольчугинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 147 955 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).