Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за...

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за прошедшие сутки 1 апреля лабораторно подтверждено 166 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.26 - во Владимире28 - в Ковровском районе21 - в Муромском районе19 — в Гусь-Хрустальном районе13 - в Александровском районе11 - в Юрьев-Польском районе10 — в Гороховецком районе8 — в Суздальском районе8 — в Вязниковском районе5 — в Петушинском районе5 - в Камешковском районе5 — в Селивановском районе4 — в Меленковском районе1 — в Собинском районе1 — в Судогодском районе1 - в Кольчугинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 147 955 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).