За последние сутки во Владимирской области выявлено 166 случаев заражения коронавирусом. Это на 6 меньше, чем накануне. Госпитализировано 2. Это на 3 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 166 случаев заражения коронавирусом. Это на 6 меньше, чем накануне. Госпитализировано 2. Это на 3 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 147 955. В лидерах по приросту Ковров – 28 заболевших за сутки. Владимир на втором месте – 26. На третьем