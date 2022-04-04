Как изменилась демографическая ситуация в области за последние годы? «РИА Новости» ...

Как изменилась демографическая ситуация в области за последние годы?«РИА Новости» опубликовалорезультаты исследования, проведённого на основании данных Росстата за 2019 — 2021 года. Прирост населения произошёл в 20 регионах России, в некоторых он не естественный, а за счет мигрантов. В 65-ти областях население убывает.Владимирская область расположилась на 72 месте из 85. Она открывает список регионов, где трёхгодичный показатель убыли населения более трёх процентов.За 2019 — 2021 годы численность населения Владимирской области сократилась на 3,09%, или 43,55 тыс. человек. При этом за это время в регион прибыло 1,56 тыс. человек. Численность населения на 1 января 2022 года — 1 миллион 323,7 тыс. человек.Фото: fg24.ru