Сколько пожаров произошло во Владимирской области в 2022 году? Начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин подвёл итоги работы за 1 квартал текущего года. С

Сколько пожаров произошло во Владимирской области в 2022 году? Начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин подвёл итоги работы за 1 квартал текущего года. С начала года во Владимирской области чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. А вот пожары были. Их было зафиксировано 538, что на 2% меньше чем в прошлом году. Но