Ограничения действуют до 10 июня.

Во Владимирской области до 10 июня ввели ограничения на вылов рыбы. Они вступили в силу 1 апреля.В регионе разрешено рыбачить только удочкой с берега и вне нерестовых мест. Добавим, что власти определили 89 территорий, в которых жителям нельзя заниматься любимым хобби. Полный список размещён .Вес добычи не должен превышать пять килограммов. Всем видам моторных судов запрещено ходить по водоёмам.Злостным нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность.