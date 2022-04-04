В Коврове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи и грабежа. В марте в...

В Коврове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи и грабежа.В марте в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение от жителя города Коврова по факту кражи из его гаража, расположенного в районе улицы Муромской. Среди похищенного – видеорегистратор, домкрат, аккумулятор, насос и автомойка. Потерпевший оценил материальный ущерб в сумму более 19 000 рублей.Полицейские установили, что злоумышленник попал в гараж, проломив кирпичную стену. Подозреваемый в совершении преступления 31-летний местный житель был оперативно задержан, часть похищенного имущества изъята.Сотрудники полиции также установили причастность задержанного к совершению еще одного преступления. Из городского супермаркета фигурант похитил продукты и спиртные напитки на сумму 2 000 рублей.В настоящее время следственным отделом и отделом дознания МО МВД «Ковровский» в отношении 31-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по обвинению в краже и грабеже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.