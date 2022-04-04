Житель Мурома предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения В...

Житель Мурома предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверенияВ Муроме завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в использовании заведомо поддельного документа.В феврале текущего года инспекторы ДПС районного отдела ГИБДД прибыли по сообщению о дорожно-транспортном происшествии. Участник ДТП, 39-летний местный житель, предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, вызвавшее сомнения в подлинности. При проверке по базам данных госавтоинспекторы установили, что удостоверение с таким номером выдано другому человеку.Результаты проведенной экспертизы подтвердили – документ поддельный.Водитель признался, что поддельное водительское удостоверение автолюбитель приобрел на одном из Интернет-сайтов.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://xn--n1abkdd.xn--b1aew.xn--p1ai/