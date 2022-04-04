После проверки декларации надзорный орган выяснил, что что продукция не прошла обязательную процедуру подтверждения соответствия.

Во Владимирскую область ввезли почти 50 тонн опасного зерна. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Тульская компания «РоялАгро-Тула» поставила в 33-ий регион для кормовых целей 49,88 тонн зерна пшеницы. После проверки декларации надзорный орган выяснил, что что продукция не прошла обязательную процедуру подтверждения соответствия. На сайте Росаккредитации не было информации об оформлении поставщиком документации о пригодности товара для пищевых нужд.Предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей. В марте сумма была полностью оплачена.