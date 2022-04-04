В воскресенье завершились игры первого круга финальной части чемпионата России высшей лиги группы Б...

В воскресенье завершились игры первого круга финальной части чемпионата России высшей лиги группы Б по волейболу среди женщин.Волейбольный клуб "Муром" сделал весомую заявку на первое место и путевку в самый главный волейбольный дивизион страны. Муромские спортсменки одержали победу во всех пяти играх. При этом "красно-черные" отдали соперницам в общей сложности всего два сета.В последний день муромцы взяли верх над лидером сибирской группы клубом "Сахалин". Игра получилась упорной, однако не продлилась больше трех партий.Как рассказал портал Муром24, от идущего на первом месте "Мурома" на одну победу отстает клуб из Ижевска и на две победы волейболистки из Южно-Сахалинска. До завершения чемпионата шести командам предстоит еще по разу сыграть друг с другом.Второй круг назначен на 19 — 24 апреля, пройдут игры в Южно-Сахалинске.Фото: Муром24