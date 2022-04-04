Многие помнят скандальный союз артиста с третьей женой Марией Голубкиной. Но далеко не все знают, что его второй брак был не менее неоднозначным.

Многие помнят скандальный союз артиста с третьей женой Марией Голубкиной. Но далеко не все знают, что его второй брак был не менее неоднозначным.Николай Фоменко всегда отличался особой скрытностью. Ведущий не любит рассказывать о своих любовных делах, однако именно эта часть его жизни будоражит поклонников больше всего. К своим 59 годам актер успел четырежды жениться, пять раз стать отцом и получить репутацию сердцееда. Многие до сих пор вспоминают скандальный брак артиста с Марией Голубкиной, но в его личной жизни была и другая неоднозначная глава – союз со второй женой Людмилой Гончарук.Фоменко и Гончарук познакомились в середине 80-х. Николай проходил службу в армейском ансамбле, а Людмила была там солисткой танцевального состава. Между молодыми и творческими людьми вспыхнул роман, который быстро привел к свадьбе. Избранники поженились в 1985 году – вскоре после того, как Фоменко развелся со своей первой женой. Существует мнение, что именно Гончарук стала тому причиной.Второй брак артиста просуществовал около 10 лет и пришелся на пик популярности группы "Секрет". Слава коллектива гремела на всю страну, однако о существовании Людмилы его многочисленные поклонники даже не подозревали. Так же незаметно для публики состоялся и развод. К тому же, вскоре после него Фоменко женился вновь.Артист строил отношения с новой супругой Марией Голубкиной, а предыдущая тем временем продолжала хранить молчание. Только спустя несколько лет Гончарук призналась, что возлюбленный выставил ее за порог с внушительным животом. Людмила родила дочь Дарину вскоре после расставания, а воспитывал ее уже совсем другой отец.После развода со звездой Людмила Гончарук нашла свое счастье с другим мужчиной. Дмитрий Одинцов подарил падчерице свою фамилию, вырастил ее как родную и стал прекрасным родителем. Дарина считает мужчину своим настоящим отцом, но не отрицает родства со звездой. Впрочем, делать это было бы бессмысленно – она выросла копией Николая Фоменко и унаследовала его актерские гены.Уже несколько лет Дарина Одинцова служит в одном из театров. Некоторые считают, что своими успехами молодая актриса обязана знаменитому родителю, но это не так. Одинцова видела Фоменко всего один раз, когда , однако эта встреча не заставила их наладить общение. В 2019 году девушка потеряла маму, но ее поддержкой, к счастью, по-прежнему остается отчим. Не так давно Дмитрий отвел падчерицу под венец – Дарина создала новую ячейку общества с коллегой по театру.