Субботний снегопад стал причиной увеличения числа ДТП в регионе. Как сообщают в ГИБДД, за выходные...

Субботний снегопад стал причиной увеличения числа ДТП в регионе. Как сообщают в ГИБДД, за выходные зафиксировано 116 аварий.На двести семидесятом километре трассы Золотое кольцо, это дорога Владимир-Суздаль, водитель мусоровоза не рассчитал дистанцию на скользком асфальте и врезался в движущуюся в попутном направлении Рено Сандеро, за рулем которой находилась девушка. И грузовик, и легковушка вылетели в кювет - по разным сторонам дороги. К счастью, никто из водителей серьезно не пострадал.За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 37 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмы получили двое детей.Полицейскими оформлено 369 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 72 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии автопроисшествий не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.