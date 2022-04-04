Житель Александрова сядет на скамью подсудимых за совершение краж из супермаркетов. Установлено, что в январе 2022 года мужчина похитил из винного отдела одного из супермаркетов в

Житель Александрова сядет на скамью подсудимых за совершение краж из супермаркетов. Установлено, что в январе 2022 года мужчина похитил из винного отдела одного из супермаркетов в Александрове две бутылки дорогостоящего алкоголя. Продавцы заметили хищение продукции и попытались задержать мужчину. Однако он скинул с себя куртку с похищенным и скрылся. «Изъятые прибывшими на место экспертами-криминалистами следы