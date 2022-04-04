Житель Мурома сядет на скамью подсудимых за использование поддельного водительского удостоверения. В феврале текущего года инспекторы ДПС районного отдела ГИБДД прибыли по сообщению о

Житель Мурома сядет на скамью подсудимых за использование поддельного водительского удостоверения. В феврале текущего года инспекторы ДПС районного отдела ГИБДД прибыли по сообщению о дорожно-транспортном происшествии. Участник ДТП, 39-летний местный житель, предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, вызвавшее сомнения в подлинности. При проверке по базам данных госавтоинспекторы установили, что удостоверение с таким номером выдано другому человеку.