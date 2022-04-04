Они намерены жаловаться в прокуратуру.

С начала апреля во владимирских пабликах в соцсетях начался парад постов, в которых раздосадованные жители фото квитанций за отопление. Некоторым абонентам ресурсоснабжающие организации доначислили порядка 16 тысяч рублей.Жалобы сыплются от собственников домов на проспекте Ленина, Фейгина, Луначарского, Нижней Дубровы и других микрорайонов.Корректировка цифр в квитанциях коснётся 1500 домов. Доплатить владимирцам придётся около 315 млн рублей. При этом не у всех потребителей изменения будут в сторону увеличения, а наоборот.Подробности и причины дополнительной финансовой нагрузки, которая легла на плечи горожан, объяснила начальник инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева.«Новые суммы ждут лишь собственников квартир, которые платят за теплоснабжение круглый год по среднемесячному нормативу потребления за 2020 год, а также имеют общедомовые приборы учёта. Прошлый год оказался холоднее, чем 2020-ый на 3,5 градуса. Отопительный сезон длился дольше, поэтому в январе мы увидели рост. Теперь необходимо привести платежи в соответствие с фактическим потреблением. Это происходит ежегодно», - она.Напомним, что теплосетевые компании предлагают жителям оформить рассрочку. Для этого владимирцам необходимо обратиться в филиалы и офисы гарантирующих поставщиков.Они также предупреждают, что владельцам жилья следует озаботиться энергоэффективностью своих домов. Для этого можно устанавливать устройства для регулировки температуры подачи воды, вовремя ремонтировать внутридомовые сети, закрывать чердаки, двери, не допускать теплопотерь.Добавим, что далеко не все жители верят рассчётам квитках. В разговоре с редакцией «33Live.Ru» некоторые из них изъявили желание написать заявление в прокуратуру, которая проверит правомерность и правильность начислений.