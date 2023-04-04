Мужчина выжил после падения на машину с 19 этажа.

Мужчина выжил после падения на машину с 19 этажа.Сорокалетний житель Воронежа упал с 19-го этажа на припаркованный рядом с домом Nissan X-Trail и выжил. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на местные СМИ.При этом после падения счастливчик встал самостоятельно пошел в машину скорой помощи. Как сообщает , по дороге в больницу выживший распевал песни.Известно, что перед падением мужчина распивал алкоголь. В какой-то момент он случайно перегнулся через окно и пролетел 60 метров до земли, сообщает .