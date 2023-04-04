В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции провели модернизацию плавательного бассейна. Открытие состоялось 4 апреля.

В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции провели модернизацию плавательного бассейна. Открытие состоялось 4 апреля.В бассейне восстановили системы водоснабжения и водоотведения, отремонтировали вентиляцию и электроснабжение. Привели в порядок мужскую раздевалку большого бассейна.Восстановлена система водоподготовки. Проведено полное техническое обслуживание трубопроводов и всех узлов.Совместно с санитарными врачами взяты бактериологические анализы воды. Прилегающую к бассейну территорию благоустроили.Занятия будут вести опытные тренеры и инструкторы-реабилитологи. Для детей открыли набор на бесплатные спортивные группы по плаванию.Для сотрудников Запорожской АЭС предусмотрена скидка в 50%. Дети смогут посещать бассейн бесплатно.