Банк ДОМ.РФ: теперь взять ипотеку с е-закладной можно во всех городах России.

Банк ДОМ.РФ масштабирует ипотечные сделки по покупке строящихся квартир с использованием электронной закладной по всей России. Это позволит ускорить и упростить процессы, связанные с оформлением и погашением кредита, а для банка — нарастить ипотечный портфель за счет увеличения потенциала секьюритизации.Е-закладная подписывается заемщиком цифровой подписью и в онлайн-режиме передается в Росреестр вместе с документами для регистрации договора участия в долевом строительстве. После сдачи дома в эксплуатацию банк самостоятельно переоформит документ в закладную на готовое жилье так же без участия покупателя и без необходимости повторной оценки недвижимости, как при бумажной закладной. Кроме того, снятие недвижимости с залога при оформлении е-закладной пройдет за считанные дни – клиент сможет распоряжаться ею сразу после погашения ипотеки.Электронные закладные отвечают интересам всех участников ипотечного процесса. Помимо более доступного оформления кредита клиенты получают дополнительную скидку по процентной ставке в размере 0,2 процентных пункта. Банку это помогает оптимизировать выпуск ипотечных ценных бумаг — при электронном формате подготовка пула ускоряется более чем в полтора раза, а операционные расходы снижаются в 2,5 раза. Такие сделки мы проводим с декабря 2022 года — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. Сейчас мы масштабируем эту практику по всем регионам, — рассказал зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.Получить кредит с одновременным оформлением цифровой закладной сейчас с помощью Льготной ипотеки на новостройки (ставка от 6,9%), Семейной ипотеки (от 4,9%), программы для ИТ-специалистов (от 3,9%), Дальневосточной ипотеки (от 0,8%) и стандартной программы для новостроек без господдержки (от 10,5%).Также в Банке ДОМ.РФ доступно дистанционное оформление кредитов с использованием электронной подписи. Клиенты активно пользуются сервисами удаленного подтверждения доходов и занятости и электронной регистрации ипотечной сделки в Росреестре. Заявка на кредит подается онлайн, а более 80% решений принимается почти мгновенно.