Подрядчик приступит к работам в июне и должен сдать объект до конца года.

Во Владимире детское инфекционное отделение больницы на Токарева закрывается на капремонт. Подрядчик приступит к работам в июне и должен сдать объект до конца года.Отделение приостанавливает приём больных из-за подготовки к началу ремонта. Юных пациентов продолжат лечить в той же больнице, но в отдельном корпусе, а также в ОДКБ.Добавим, что ещё в 2013 году Октябрьский районный суд постановил привести «инфекционку» в соответствие с СанПиНом. Однако выполнить требования суда без ремонта было невозможно. Спустя 10 лет средства на него всё-таки нашлись.