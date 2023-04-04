2Vtzqvk9WZc «Гарантию плюс» от «Ростелекома» подключили более 65 тысяч абонентов во Владимирской и...

2Vtzqvk9WZc«Гарантию плюс» от «Ростелекома» подключили более 65 тысяч абонентов во Владимирской и Ивановской областях.Число абонентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях, выбравших опцию «Гарантия плюс», превысило 65 тысяч. В 2022 году эту услугу подключили более 24 тысяч человек. Дополнительная гарантия, которую провайдер предоставляет на арендованное или приобретенное у него оборудование, наиболее популярна во Владимире, Иванове, Муроме, Коврове и Шуе.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Специалисты компании отмечают растущий интерес к “Гарантии плюс”: спрос на нее увеличивается вместе с числом новых абонентов. С этой услугой можно не переживать из-за маленьких бытовых катастроф, например, если провод перегрыз домашний любимец, вы пролили кофе на модем или оборудование вышло из строя из-за скачка напряжения. Во всех этих непредвиденных ситуациях не нужно будет тратить деньги и время на покупку новой техники: мы заменим ее бесплатно».Иван Рунёв, абонент «Ростелекома» во Владимире:«При подключении пакета услуг от "Ростелекома" мне предложили дополнительную страховку “Гарантия плюс” для роутера и ТВ-приставки. Переехали мы в квартиру недавно, проводка старая, ремонт планирую позднее, поэтому согласился. Тем более, что цена символическая. И, как оказалось, подстраховался не зря. Пока нас дома не было, проводка в комнате коротнула. Розетка, куда подключали роутер, оплавилась. Хорошо, что пожара не случилось. Позвонил провайдеру, оборудование заменили на следующий день. Доволен услугой».Для замены оборудования достаточно позвонить по номеру горячей линии и сообщить о проблеме. «Ростелеком» предоставит новое устройство в течение трех дней. Узнать подробную информацию о сервисе можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 450 01 50.Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях