Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценил экономический потенциал...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценил экономический потенциал Гусь-Хрустального.Особая экономическая зона на карте области - Гусь-Хрустальный. О достижениях и проблемных точках района Любовь Клюквина.Гусь-Хрустальный - в пятерке крупнейших муниципалитетов региона. Основа экономического роста - промышленные предприятия района. За год объем выпускаемой продукции в Гусь-Хрустальном вырос на 6 процентов. Не помешали и санкции. Предприятия нашли варианты, как закупить и сырье, и комплектующие для оборудования. При этом, по экономическим показателям за прошлый год район расположился на 8-ом месте. А значит потенциал есть, говорит губернатор.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Не добираем чего? Рабочих мест, налогов, бюджета, а значит не можем решать теми темпами задачи, которые стоят перед городом.Михаил Максюков, председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике:- Заработные платы в Гусь-Хрустальном выше, чем в среднем по области. Рост промышленности так же - выше среднего. Все это - большие плюсы. Тем не менее этого недостаточно пока, чтобы Гусь-Хрустальный развивался устойчиво. Видел, что протокольные поручения были сделаны. Значит те вопросы, которые поднимали жители, депутаты и глава в своем выступлении будут прорабатываться. Со своей стороны тоже готов участвовать в этом.Средняя зарплата в Гусь-Хрустальном - около 45-и тысяч. Это на 16 процентов выше показателя прошлого года. И все же одной из главных проблем района остается кадровый голод. Вакансии есть на всех предприятиях: городу нужны как высококвалифицированные инженерные кадры, так и рабочие специалисты.Алексей Соколов, глава г.Гусь-Хрустальный:- Здесь нам, естественно, поможет наш гусевский стекольный колледж. Это те преобразования, которые в нем сейчас происходят, те изменения, ремонт, приобретение нового оборудования.//Это позволит сделать так, чтобы студенты, обучаясь в колледже и проходя на производстве производственную практику, приходили на заводы готовыми специалистами.Одной из важнейших задач остается завершение программы переселения из ветхого жилья. Нагрузка на местный бюджет колоссальная, говорит глава города. Александр Авдеев отметил необходимость скорейшего перехода района к технологической независимости. В Гусь-Хрустальном планируется создать химико-технологический образовательно-производственный кластер.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Кластер объединит те компетенции, которые есть в области. Это даст возможность увеличивать объемы производства, повышать собираемость налогов, занятость населения. Это даст возможность городу развиваться: приобретать коммунальную технику, вкладываться в благоустройство, расселять ветхое аварийное жилье, создавать новые микрорайоны, привлекательную туристическую и городскую среду.В прошлом году в городе началась реализация программы модернизации теплового комплекса - одна из самых масштабных в регионе, стоимостью более миллиарда рублей.(youtube.com Mordul)Усилить привлекательность Гусь-Хрустального должен и новый, как выразился губернатор, "недешевый и небыстрый" проект по строительству городской набережной. Концепция будет разработана уже в этом году. Её обязательно обсудят с гусевчанами.Любовь Клюквина