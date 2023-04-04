Для Свято-Никольского храма в Первомайске его выплавили в мастерской «Вольгинский колоколец».

Из Владимирской области в ЛНР доставили новый колокол для звонницы. Об этом сообщает реготделение ОНФ.Для Свято-Никольского храма в Первомайске его выплавили в мастерской «Вольгинский колоколец». На бронзовое изделие нанесены образа Господа, Александра Невского, Девы Марии и святого Николая. Колокол установят в ближайшие дни.Добавим, что в местной церкви принимают и оказывают гуманитарную помощь беженцам из посёлка Камышеваха, Попасной и Артёмовска.