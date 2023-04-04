Её будет легко буксировать на передовой.

Из Владимирской области в зону СВО отправили полевую баню. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.«По просьбе военных инженеры ГК «Завод Бетал» построили мобильную баню, которую будет легко буксировать на передовой», - уточнили власти.Размеры помывочной 3 на 1,6 метра, а высота - 2,20. Она изготовлена из сэндвич-панелей с облицовкой из нержавеющей стали. Вес - 800 кг.Кроме бани, для нужд бойцов передадут УАЗ, рации, приборы ночного видения, генераторы, рюкзаки и прочую амуницию.