Её будет легко буксировать на передовой.
Из Владимирской области в зону СВО отправили полевую баню. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
«По просьбе военных инженеры ГК «Завод Бетал» построили мобильную баню, которую будет легко буксировать на передовой», - уточнили власти.
Размеры помывочной 3 на 1,6 метра, а высота - 2,20. Она изготовлена из сэндвич-панелей с облицовкой из нержавеющей стали. Вес - 800 кг.
Кроме бани, для нужд бойцов передадут УАЗ, рации, приборы ночного видения, генераторы, рюкзаки и прочую амуницию.