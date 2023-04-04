Как дятел может превратиться в змею? Удивительные факты от зоолога из Мурома В начале апреля во...

Как дятел может превратиться в змею? Удивительные факты от зоолога из МуромаВ начале апреля во всём мире традиционно отмечают День птиц. И дело не только в том, что в это время наступает полноценная весна. 19 марта 1902 года была принята «Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», которую подписали более десяти государств. Она вступила в силу 12 декабря 1905 года.Международный день птиц стали традиционно отмечать чуть позже. Цель праздника — привлечь внимание людей к проблеме сохранения видового разнообразия и численности пернатых.Юлия Буянова (зоолог, секретарь Владимирского отделения СОПР, автор фотоблога «Гнездо Натуралиста») в эти апрельские дни рассказала нашему корреспонденту о птицах-санитарах леса Владимирской области. А знали ли вы, что на территории региона обитает 10 видов дятлов? Один из которых совсем не похож на данную птицу в классическом представлении.Дятлы – это, пожалуй, одна из особых специализированных групп животных (да-да, птицы тоже животные!), объединенных в один отряд – дятлообразные. Некоторые его представители величиной с воробья, а некоторые – с ворону. Все они живут в лесах, а в качестве дома используют дупла, которые делают сами, либо занимают чужие.Владимирские дятлы – санитары леса, которые помогают деревьям избавиться от паразитов –насекомых и их личинок, забирающихся под кору и поедающих древесину. Потомство эти птицы выводят парами. Самец и самка, как правило, заметно отличаются друг от друга. Различия называют «половым диморфизмом». Птенцов у них в дупле бывает, в среднем, от 2 до 4.Желна - «перфоратор»Фото Юлии Буяновой, 2 птенца Желны.Знакомство с дятлами Владимирской области, пожалуй, стоит начать с самого крупного и одного из самых колоритных представителей отряда – черного дятла или желны. Как рассказывает Юлия Буянова: «Желна – настоящий перфоратор, который способен разобрать трухлявое дерево буквально до состояния щепок».Да, если вы видите в лесу дерево с огромными вертикальными дуплами и щелями, а вокруг накиданные щепки, значит там побывала желна.Черный дятел не уничтожает здоровые деревья. Его цель – трухлявые пни, пораженные вредителями.Деревья после активности Желны. Кадр Юлии Буяновой.Самец и самка выглядят практически одинаково, но отличаются размером красного пятна на голове – у самок оно меньше.Седой и зелёный дятлыОни похожи внешне и населяют схожие биотопы. Некоторые исследователи даже полагают, что количество одних зависит от количества других, то есть чем больше седого дятла, тем меньше зеленого. И наоборот.Седой дятел. Фото Юлии Буяновой.Стоит отметить, что оба вида дятлов питаются в основном муравьями, для чего разрывают муравейники.Проделки седого дятла: "Леший смотрит на вас!" Фото Юлии Буяновой.Несмотря на наличие мощного клюва-долото, они почти не долбят деревья, а муравьев собирают с поверхности.Седой дятел питается немного разнообразнее, чем зеленый, и может добывать насекомых и их личинки, а зимой питаться растительными кормами. Он является одним из частых посетителей зимних кормушек. Зеленый же дятел более консервативен.Зелёный дятел. Фото Юлии Буяновой.Интересный факт!Во Владимирской области живёт самое большое количество зеленых дятлов по сравнению с соседними областями. Оба вида занесены в Красную книгу региона.Пёстрые дятлыУ пёстрых дятлов (да, не очень оригинально!) пёстрая черно-белая окраска. Речь идет о большом пестром, среднем пестром, малом пестром, сирийском, белоспинном и трехпалом дятлах.У всех них выражен половой диморфизм, то есть у всех самцов на голове есть красная «шапочка». И лишь у трехпалого она желтая.Малый пестрый дятел – самый маленький представитель дятлов у нас в регионе, размером чуть больше воробья.Малый пёстрый дятел. Фото Юлии БуяновойБольшой пестрый дятел – самый распространенный вид, после него по частоте "встречаемости" - белоспинный.Большой пёстрый дятел. Фото Юлии Буяновой.Белоспинный дятел. Автор фото: Михаил Малышев - натуралист, группа "Природа Владимирской области"Средний пестрый дятел - один из наиболее плохо изученных видов для нашего региона, живущий в основном в округе Владимира, точнее в его лесопарках. Занесен в Красную Книгу России.Средний пёстрый дятел. Фото Юлии Буяновой.Сирийский дятел обнаружен у нас совсем недавно – всего 2 года назад. Он стал расширять свой ареал на север и скоро (по предположению зоологов) будет встречаться во Владимирской области гораздо чаще.Сирийский дятел. Фото: erbirds.ruТрехпалый дятел получил свое название за редуцированный четвертый палец. Он занесен в Красную книгу Владимирской области.Трехпалый дятел. Фото: Дмитрий Пожарский, владимирский фотограф-натуралист.ВертишейкаЕго Юлия Буянова называет «самым странным дятлом». Внешне совсем не похож на этот вид птиц, но всё же является их родственником.Вертишейка. Фото Юлии Буяновой.Вертишейка скорее напоминает воробьиных птиц, у нее пестрая покровительственная окраска, которая помогает хорошо сливаться с окружающей средой, короткий слабый клюв. Она не долбит деревья, питается преимущественно муравьями, а живет в дуплах, сделанных другими дятлами.Забавный факт!Если вертишейка чувствует угрозу, то начинает извиваться всем телом и шипеть, как змея, пугая своего обидчика. Во Владимирской области, оказывается, возможно всё! Кто сказал, что дятлов-змей не существует?На заметку!Владимирским отделением Союза охраны птиц России для жителей и гостей нашего региона организован конкурс «Мир птиц Владимирской области 2023». Принять участие могут как взрослые, так и дети. Сроки проведения с 01.04.2023 по 30.11.2023 г. Подробности есть на официальной страничке СОПР ВКонтакте: vk.com/birds33.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Юлии Буяновой