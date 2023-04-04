Больше всего предложений приходится на Пресню.

Больше всего предложений приходится на Пресню.Собственники столичных квартир становятся более лояльными к арендаторам с питомцами. Всего за год количество таких арендодателей увеличилось почти на 78%.В марте для долгосрочной аренды в Москве было доступно 24 тыс. квартир, в которых была прописана опция «Можно снимать с домашним животным». Больше всего квартир сосредоточено в ЦАО, на центральные районы приходится и основной спрос со стороны арендаторов.Чаще всего на арендаторов с питомцами соглашаются владельцы квартир в Пресненском районе. В марте в данной локации, по данным "Авито", было опубликовано 3 тыс. объявлений. Второе место по популярности заняли Хамовники, третье – район Басманный.Чаще всего арендаторам с питомцами предлагаются двухкомнатные квартиры – почти 9,4 тыс. объявлений. Еще 7,3 тыс. объявлений касается однокомнатных лотов.