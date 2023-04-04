Народные приметы: 5 апреля. Почему в Никонов день нельзя оставлять дом неубранным? 5 апреля...

Народные приметы: 5 апреля. Почему в Никонов день нельзя оставлять дом неубранным?5 апреля христиане традиционно вспоминают святого Никона. Он жил в XI веке и был первым сподвижником и последователем преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители.В народе 5 апреля называют Никоновым днем и верят, что в это время нужно хорошенько убрать свой дом.Говорят, что на Руси для мытья лавок и полов в этот день использовался отвар мяты. Так наши предки боролись со злыми духами.Что можно делать в Никонов день?Нужно обязательно убраться в доме. Если сегодня в вашей квартире будет беспорядок, то и в кошельке ждёт такой же бардак: одни разбросанные «бумажки», а не купюры.Следует угостить зяблика – его подзывали к крыльцу и кормили хлебными крошками, зернами и семечками. Если птица теряла перышко, то из него делали амулет на семейное счастье5 апреля проводили обряд «радование умерших», веря, что сегодня души предков залетают в дом и ужинают вместе с живыми за одним столом. Если в семье царит мир и взаимопонимание, душам становится легче. Им ставили прибор на стол, в тарелку накладывали кашу, а рюмку с напитком накрывали печеньем или кусочком хлеба.В день Никона устраивали чаепития, на которые звали родных и близких. Главным напитком считался мятный отвар. Считалось, что тогда точно ещё год никто серьёзно не заболеет.Что нельзя делать в Никонов день?Нельзя брать чужую подушку. В народе верили, что так можно притянуть к себе негативные мысли того, кто на ней обычно спит.Запрещается в этот день произносить: «вот тебе крест». Верили, что это к несчастьям и даже гибели.Не рекомендуется перебирать фасоль, горох и крупы. Это сулит бедность.Не рекомендуют 5 апреля ходить на рыбалку – улов будет плохой. В этот день в «водном царстве» начинают готовиться к купальному сезону.Народные приметы на 5 апреляЕсли весенний гром слышится, а снег еще не сошел – значит, впереди холодное лето.Ночью видно звёзды – утром ожидай заморозков.Кошка чихает – пойдет дождь.Воды в реке не прибавляется – к жаркому лету.Если в этот день начинали бить ключи, то год обещал быть богатым во всех смыслах.Белка из дупла показалась - к теплу.Фото: pxfuel.com