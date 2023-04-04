Проблемы с доступностью медицины на селе в нашей области остаются систематическими.

Проблемы с доступностью медицины на селе в нашей области остаются систематическими. И это несмотря на то, что последние пять лет в области в удалённых населённых пунктах строят модульные фельдшерско-акушерские пункты по федеральной программе.И дело даже не только в том, что в системе здравоохранения области остро не хватает кадров. Даже те медицинские работники, которые есть, подчас не могут до этих самых ФАПов добраться.Прибыло – убылоСвоими выводами поделилась уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова. По итогам 2022 года она заключает, что в фельдшерско-акушерские пунк­ты, особенно в отдалённых деревнях и посёлках, не могут попасть не только жители, но и сами медикиПодсчитано: в регионе существует потребность в 1 030 врачах и 1 019 средних медицинских работниках. Ежегодно число врачей, которые приходят на работу в медицинские учреждения региона, примерно совпадает с числом уволившихся. Судите сами: в 2022 году прибыло 554 врача, уволилось 572 врача.Сельские жители жалуются, что не могут получить первичную медпомощь в ФАПах: в каких-то деревнях их просто нет, а там, где их построили в последние годы, не всегда есть кому работать.Я буду долго...По обследованию, которое в середине 2022 года провёл региональный «Народный фронт», у некоторых ФАПов, построенных по нацпроекту в 2019–2020 годах, до сих пор нет лицензии, а в семи учреждениях некому работать – медработниками их укомплектовать не смогли. Так вот и ещё одна напасть... В прошлом году, помимо привычных обращений жителей, фиксировали и жалобы медицинских работников на невозможность комфортно добраться до места работы из-за отсутствия транспортного сообщения. Например, в Селивановском районе фельдшер живёт в семи километрах от ФАПа, автобусы между деревнями не ходят. Летом фельд­шер ещё может добираться до места работы на велосипеде, а зимой приходится пользоваться услугами такси. Так в месяц за проезд до работы набегает около 15 тыс. рублей. Очевидно, что тут и обсуждать нечего...Где жить и работать?Омбудсмен рекомендует министерству здравоохранения области расширить меры соцподдержки для медицинского персонала, в особенности для сотрудников сельской местности, в том числе обеспечивать специалистов служебным жильём. Кроме того, нужно проанализировать ситуацию в целом в регионе, как медики на удалённых и труднодоступных территориях добираются до места работы и обратно, и в случае необходимости либо доставлять медиков на место работы и обратно, либо возмещать транспортные расходы.Мнение экспертаУполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова:– В силу социальной значимости медицинской профессии и востребованности её на селе для создания достойных условий работы и реализации права жителей на охрану здоровья считаю необходимым решить вопрос не только с привлечением на село кадров, но и с обеспечением их транспортными средствами до места работы и обратно либо компенсировать транспортные расходы, включая расходы на использование работником своего личного транспорта, что действующее трудовое законодательство предусматривает.