Юрист рассказал о новой угрозе для жителей России.

Юрист рассказал о новой угрозе для жителей России.Россиянестолкнулись с новом видом мошенничества. Юрист Иван Соловьев рассказал о новомвиде захватывания информации при помощи телефонного звонка.Так, через мессенджерзлоумышленники звонят будущей жертве и рассказывают о якобы одобренной заявкена кредит. Звонок идет с телефонного номера с кодом 977. Этот код принадлежит российскому регионального оператору "Мотив", который обслуживает клиентов вСвердовской и Курганской области. Кроме этого, номера, начинающиеся с 977,замечены в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Об этом пишетиздание .Юрист Иван Соловьев рассказывает,что мошенники представляются работниками крупных банков. Логотип организации тожевысвечивается в момент звонка. По телефону жертве сообщается, что счет длязачисления кредитных средств указан на имя другого банка. Мошенники срочнопредлагают разобраться в ситуации, параллельно выпытывая данные карты, цитируетСоловьева издание "".Для того, чтобыизбежать кражи средств с карты, нельзя сообщать ни ее данные, ни коды,приходящие в СМС-сообщениях. Особенно тщательно стоит скрывать три цифры наобороте карты, так как с помощью этого ПИН-кода можно совершать покупки вИнтернете.