В Коврове продолжается ремонт второй половины Павловского моста. Его могут ввести в эксплуатацию раньше проектного срока.

В Коврове продолжается ремонт второй половины Павловского моста. Его могут ввести в эксплуатацию раньше проектного срока.Движение транспорта идёт по правой половине железнодорожного переезда. Это позволяет разгрузить город от автомобильных пробок.«Думаю, что в конце лета все мы порадуемся обновлённому, крепкому мосту. Осталось ждать недолго. Строители стараются. Держу руку на «пульсе», как и обещал», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.