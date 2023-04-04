Во Владимирской области продолжается половодье. По последним данным МЧС, всего в регионе подтопило 296 приусадебных участков. Спасатели держат обстановку на контроле. На сегодняшний день

Во Владимирской области продолжается половодье. По последним данным МЧС, всего в регионе подтопило 296 приусадебных участков. Спасатели держат обстановку на контроле. На сегодняшний день жилые дома не затоплены, эвакуация не требуется. Все условия для нормальной жизни, даже в трудных районах – обеспечены, заверяют в тревожном ведомстве. Также в области подтопило 6 участков автомобильных дорог и