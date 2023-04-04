Эксперты рассказали, как мужчинам продлить жизнь на 10 лет.

Эксперты рассказали, как мужчинам продлить жизнь на 10 лет.По даннымРосстата женщины в среднем доживают до 77,8 лет, в то время как мужчины уходятиз жизни уже в 67,6 лет. Колоссальная разница в 10 лет обусловлена рядом причин.Однако, продлить жизнь мужчинам можно, придерживаясь всего нескольких советов.Доктора нередкоговорят о том, что мужчины приходят к врачу слишком поздно. Главная причина — социальныеустановки о том, что посещение врача не мужское занятие. То же самое и сприемом лекарств. Женщины постоянно контролируют мужчин, чтобы те не пропускаливажный прием лекарства. Вывод первый — мужчинам нужно ответственнее подходить ксвоему здоровью.Нельзя неотметить и образ жизни. Мужчины в России чаще курят, злоупотребляют крепкиминапитками, отказываются от спорта и здоровой еды. Мужчины рискуют и, к сожалению,проигрывают в битве за здоровье. Поэтому мужчинам следует как можно раньше изменитьсвой образ жизни.Кроме всегопрочего на мужчинах лежит неподъемный груз ответственности, зачастую необоснованный реальностью. Так, установка "мужчина — это кормилец"заставляет мужчин чаще впадать в депрессию. Число мужских самоубийств превышаетженские в шесть раз. Мужчинам необходимо более экологично распределять гендерныероли, в котором потеря работы не станет причиной для потери смысла жизни.