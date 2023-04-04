Он прошёл путь от милиционера взвода ППС до заместителя начальника полиции ОМВД по Юрьев-Польскому району.

Подполковник Вячеслав Светлов возглавил ОМВД по Судогодскому району. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Подчинённым его представил замначальника регионального УМВД Павел Алексахин. Полковник вручил новому руководителю удостоверение и пожелал успехов в работе.Вячеслав Вадимович служит в МВД с 2007 года. Окончил Шуйский педагогический университет по специальности «юриспруденция». Прошёл путь от милиционера взвода ППС до заместителя начальника полиции ОМВД по Юрьев-Польскому району.