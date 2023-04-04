Проблема пробок в Юго-Западном районе – головная боль водителей. Верхняя Дуброва до сих пор по сути основная артерия, по которой горожане каждое утро едут на работу и вечером возвращаются

Проблема пробок в Юго-Западном районе – головная боль водителей. Верхняя Дуброва до сих пор по сути основная артерия, по которой горожане каждое утро едут на работу и вечером возвращаются домой. Власти попытались решить проблему – появилась развязка Чапаева – Сперанского. Но для водителей это оказалось полумерой. Мария Гончарова, корреспондент 6 канала Ведь здесь широкая четырехполосная