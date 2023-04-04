Прокуратура требует от администрации города Собинки обеспечить участки для многодетных семей...

Прокуратура требует от администрации города Собинки обеспечить участки для многодетных семей инфраструктурой.Редакция ГТРК «Владимир» уже не раз сообщала о ситуациях, когда в нашем регионе многодетным семьям выделяли участки под строительство (положенные им по закону), но без инженерной инфраструктуры.И часто молодым родителям приходится самостоятельно расчищать выделенную землю от деревьев, кустарников, мусора: https://vladtv.ru/society/141454/(«Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законах»).Региональная прокуратура сообщает, что в Собинском районе была проведена проверка по вопросу обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, проживающим в городском поселении.Выяснилось, что к выделенной земле не подведена необходимая для строительства транспортная и инженерная (водо-, тепло-, газоснабжение, водоотведение) инфраструктура. То есть многодетные семьи не могут на таком участке строить полноценное жильё.Пресс-службы прокуратуры Владимирской области сообщает, что в суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию города Собинки обязанности обеспечить строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам.Любопытно, что решением Собинского городского суда требования прокурора удовлетворены, но администрацией Собинки подана кассационная жалоба.По результатам рассмотрения которой определением Второго кассационного суда общей юрисдикции - администрации отказано. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: pxfuel.com