С 10 по 20 апреля железнодорожники проведут плановые работы по капитальному ремонту пути перегона Денисово – Чулково во Владимирской области.

С 10 по 20 апреля железнодорожники проведут плановые работы по капитальному ремонту пути перегона Денисово – Чулково во Владимирской области. В течение этого времени планируется отремонтировать порядка 16 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.Обращаем внимание пассажиров, что в связи с проведением работ с 10 по 20 апреля вносятся корректировки в расписание скоростных поездов «Ласточка» сообщением Москва – Нижний Новгород – Москва, а также пассажирских поездов №35/36 Нижний Новгород – Москва, №37/138 Нижний Новгород – Адлер, №237/328 Нижний Новгород - Кисловодск, №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург, №133/134 Ижевск – Санкт-Петербург, №31/32 Киров – Москва.Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании поездов.Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».