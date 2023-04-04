Электроэнергетический дивизион госкорпорации Росатом производит более 20% мирового потребления кобальта-60. Его применяют для стерилизации медицинских изделий, модификации материалов и обеззараживания продуктов питания.

Электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" производит более 20% мирового потребления кобальта-60. Его применяют для стерилизации медицинских изделий, модификации материалов и обеззараживания продуктов питания.В марте 2023 года Смоленская атомная станция отгрузила первую партию кобальта-60, которую наработали на реакторах РБМК. В мае начнется отгрузка кобальта-60 с Курской АЭС.Смоленскую АЭС ранее посетил заместитель генерального директора – директор по бизнес-развитию "Росэнергоатома" Никита Константинов. Он провел совещание по реализации программы увеличения производства и расширения номенклатуры изотопов на реакторах РБМК.По словам заместителя гендиректора директора – директора филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская АЭС" Павла Лубинского, конструкторы, изготовители и монтажники при участии персонала Смоленской АЭС проделали колоссальную работу по созданию и отработке уникальной технологии для обращения с кобальтом-60. В 2023 году три энергоблока электростанции будут готовы к отгрузке материала заказчикам, отметил он.Продолжается наработка изотопов медицинского назначения. С 1997 года Ленинградская АЭС нарабатывает йод-125, йод-131 и молибден-99. С этого года в линейке появится лютеций-177.Обсуждается обеспечение к 2025 году наработки изотопов медицинского назначения на РБМК Смоленской и Курской атомных станций. Планируется наработать самые востребованные изотопы для производства радиофармпрепаратов: йод-131, лютеций-177, молибден-99, самарий-153.Участие в проекте Смоленской и Курской АЭС позволит существенно увеличить объемы производимого сырья.