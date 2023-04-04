В настоящее время подготовлены проекты новых порядков проведения ГИА, которые учитывают предложения и замечания от экспертного и педагогического сообществ, отметили в ведомстве.

Кардинальных изменений в единый государственный экзамен (ЕГЭ) на будущий год не планируется, проекты, корректирующие отдельные положения порядка проведения экзамена, уже подготовлены, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора."На следующий год кардинальных изменений в процедуре проведения ГИА (государственной итоговой аттестации - прим. ТАСС) не планируется, поскольку существенные изменения требуют всестороннего обсуждения с участием экспертов и профессионального сообщества, а также апробаций и анализа их результатов. В настоящее время подготовлены проекты новых порядков проведения ГИА, которые учитывают конкретные предложения и замечания от экспертного и педагогического сообществ в части корректировки отдельных положений порядка", - говорится в сообщении.Как пояснили в Рособрнадзоре, в частности, разработан проект, предусматривающий возможность подачи заявления на участие в ЕГЭ в дистанционной форме, а также участие выпускников прошлых лет только в резервные сроки основного периода.Кроме того, на портале проектов нормативно-правовых актов размещен документ, который позволит военнослужащим, проходящим службу по призыву или по контракту, поступающим в военные вузы, подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен вуз, но также и в регионе, где они проходят военную службу, добавили в ведомстве.Как ранее сообщал министр просвещения России Сергей Кравцов, в текущем году также не ожидается никаких изменений в ЕГЭ. Он отмечал, что все изменения в порядок проведения экзамена вносятся и объявляются до 1 сентября.