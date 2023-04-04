В каникулы по инициативе главы администрации Киржачского района Сергея Будкина дети из семей участников СВО и победители, призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022– 2023 учебного года посетили Третьяковскую галерею.

В каникулы по инициативе главы администрации Киржачского района Сергея Будкина дети из семей участников СВО и победители, призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022– 2023 учебного года посетили Третьяковскую галерею. Об этом рассказали коллеги из газетыДети познакомились с выставкой «Великое Владимиро-Суздальское княжество». Она посвящена 1000-летию первого письменного упоминания о городе Суздале Владимирской области и знакомит посетителей с историей и главными реликвиями Владимирского края.Сергей Будкин уверен, что в основе воспитания подрастающего поколения должны быть заложены знание и почитание нашей общей истории. «Дети с детства должны знать историю своего рода, края, народа. Именно так и закладывается любовь к Родине!» – прокомментировал свое предложение Сергей Александрович.По пути в Третьяковскую галерею детскому вниманию была представлена обзорная экскурсия по Москве. По прибытию домой дети охотно делились своими впечатлениями и эмоциями.