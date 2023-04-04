Телеведущий Борис Корчевников поделился с поклонниками правдой.

Телеведущий Борис Корчевников поделился с поклонниками правдой.40-летний актер,а ныне и телеведущий Борис Корчевников в свои 40 лет ни разу не был женат. Мужчинаникогда не высказывался о причинах статуса холостяка, однако поклонники ужеуспели построить свои догадки. К тому же, одиноким Бориса никто не смеетназвать — в его жизни есть нечто большее, чем мирское.По признаниюКорчевникова, он никогда не может быть один, ведь в его жизни есть Бог. Актер —глубоко верующий человек, и к религии его приобщила, скорее всего, бывшаявозлюбленная. Актриса Анна-Сесиль Свердлова несколько раз появлялась с БорисомКорчевниковым на публике, но отношения пара не подтверждала."Кристальночистый и сделала многое, чтобы приблизить меня к Богу", — так об актрисеотзывается звезда "Кадетства".Нашелся в жизни главытелеканала "Спас" и несостоявшийся роман. На съемках программы "Судьбачеловека" с Александром Головиным Борис разоткровенничался и высказался оромане с Дарьей Мельниковой. По словам ведущего, он был в нее влюблен. Вот толькодевушка не ответила взаимностью, а вскоре и вовсе вышла замуж за АртураСмольянинова."Был оченьдавно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная", — говоритБорис.Пока в жизниКорчевникова затишье. Он занимается работой и здоровьем. У мужчины редкаяопухоль, с которой ему приходится жить уже долгие годы.