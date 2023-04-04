Со стены владимирской школы № 1 упал увесистый кусок штукатурки. В результате пострадали двое учеников.

Со стены владимирской школы № 1 упал увесистый кусок штукатурки. В результате пострадали двое учеников.Инцидент произошёл днём 29 марта. Момент обрушения фрагмента облицовки стены попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На съёмке видно, как кусок штукатурки падает на группу ребят, стоявших у входа в школу. Двоих ребят увезли на скорой.«История» ветшаетТеперь несчастный случай в самом центре областной столицы активно обсуждают в соцсетях. Некоторые пользователи справедливо замечают, что инцидента стоило ожидать: общее состояние зданий (тех же Золотых ворот по соседству со школой) и городской среды в исторической части Владимира не внушает доверия.К слову, на той же неделе там же, в исторической части города, неожиданно обрушился дом № 18 на улице 2-й Никольской. По счастливой случайности никто не пострадал.Кто виноват?Обстоятельства случившегося проверила прокуратура города Владимира, сотрудники которой оценили в том числе «деятельность должностных лиц образовательного учреждения». Как выяснили прокуроры, администрация школы неоднократно уведомляла чиновников из городского управления образования о том, что здание нуждается в ремонте. Инженерное обследование 2022 года показало, что штукатурка «на всех фасадах повреждена трещинами, имеет множественные отставания и утраты». В результате проверки прокуроры пришли к выводу, что ни руководство школы, ни чиновники из управления образования, зная об аварийном состоянии фасадов учебного заведения, не принимали никаких мер, чтобы избежать несчастных случаев. Надзорное ведомство считает это «преступным бездействием»:«... Доступ учащихся, а равно иных лиц к участкам здания, имеющим угрозу обрушения, а также эксплуатация входа в здание со стороны улицы Дворянской, где произошло обрушение штукатурного слоя, при наличии к тому оснований ограничены не были... Вследствие преступного бездействия должностных лиц произошло обрушение части штукатурного слоя с фасада здания школы, в результате чего двое учащихся 2008 года рождения госпитализированы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга»», — комментируют в прокуратуре Владимирской области. Управление Следкома по Владимирской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Кто стал фигурантом уголовного дела, не уточняют. Главе города Владимира Дмитрию Наумову внесли представление об устранении нарушений. Прокурор направил иск к администрации областного центра и руководству школы с требованием немедленно отремонтировать фасады здания.Ленточка – оберег?Городские власти ищут деньги на разработку проектов капитального ремонта фасадов и кровли с заменой водосточной системы у здания школы. Пока же территорию вокруг школы оградили ленточкой. На неё и на окна вывесили предупреждения о возможном падении штукатурки. Улица Дворянская, на которой расположена школа,центральная во Владимире: здесь постоянно ходят не только дети, ученики, но и многие жители и гости города, так что пострадать мог кто угодно.Мнение экспертаВо Владимирской мэрии ситуацию прокомментировали так: «Городское управление образования подтвердило, что в прошлом году провели инженерное обследование здания и определили первоочередные работы – обновление фасада и кровли с заменой водосточной системы. Однако просто так провести работы нельзя: здание школы № 1 –памятник, поэтому необходимо разработать проектно-сметную документацию и согласовать работы с контролирующими органами».В темуЗдание школы № 1 признано объектом культурного наследия. Его построили в 1864 году по проекту Николая Артлебена. В 1870–1917 годах здесь была земская женская гимназия – первое среднее общеобразовательное учреждение для женщин во Владимирской губернии. Мемориальная доска на здании напоминает о том, что эту гимназию с отличием окончила О. А. Варенцова, участница трёх революций, и Варвара Златовратская, сестра известного владимирского писателя Н. Н. Златовратского. Выпускник школы также известный актёр театра и кино Валерий Хлевинский. Из футбольных классов выросла целая плеяда лучших владимирских футболистов и тренеров.