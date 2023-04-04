В записи участвовал Камерный струнный оркестр Владимирской областной филармонии под управлением Александра Сонина.

Инструментальный сингл «Fusion Raga» спродюсированный Романом Мирошниченко и Стасом Наминым завоевал две серебряных медали Global Music Awards в категориях «Instrumental» и «Producer». В записи участвовал Камерный струнный оркестр Владимирской областной филармонии под управлением Александра Сонина.«Мы сделали интересную «разношёрстную» программу из музыки Пьяцоллы, авторских композиций и хитов прогрессив-рока. Global Music Awards – один из ведущих музыкальных конкурсов, он проводится в Калифорнии. Нам удалось получить две серебряных медали и стать лауреатами. В официальных титрах сингла фигурируют в том числе и солисты оркестра. Это большое дело, серьёзное событие и предмет гордости для всех», – отметил гитарист Роман Мирошниченко.Добавим, что в рамках музыкально-просветительского проекта «Эволюция» уже сегодня в Вязниках состоится концерт Романа Мирошниченко и Владимирского струнного оркестра. Пятого и шестого апреля музыканты выступят в Муроме и Александрове.