Смотрим Вести в 14.30: в затоплении своих сел жители винят трассу М-12. Петушинская Венеция. -...

Смотрим "Вести" в 14.30: в затоплении своих сел жители винят трассу М-12.Петушинская Венеция.- Поплыли. Прибрежные села в Петушинском районе затапливает вторую весну подряд. Почему местные жители винят в этом трассу М-12?Пятилетняя программа.- Сбылась голубая мечта. В село Березники Собинского района пришел долгожданный газ. Сколько населенных пунктов на очереди?Сетевой обзор.- Полыхающие дачи, первые клещи и психанувший дятел. Самое интересное из сети - в нашем интернет-обзоре.