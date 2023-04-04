Смотрите Вести в 21.05: В Суздале бодибилдеры играли мышцами. Поплыли. - Прибрежные села в...

Смотрите "Вести" в 21.05: В Суздале бодибилдеры играли мышцами.Поплыли.- Прибрежные села в Петушинском районе затапливает вторую весну подряд. Почему местные жители винят в этом трассу М-12?Новая жизнь.- Семьи из Артёмовска - во владимирском ПВР. Что вспоминают переселенцы о жизни в городе, за который продолжаются тяжелые бои?Игра мыщц.- И турнир по бодибилдингу в Суздале. Кто блеснул рельефом эффектнее остальных и забрал звание абсолютного чемпиона?