Смотрите Вести в 21.05: В Суздале бодибилдеры играли мышцами.
Поплыли.
- Прибрежные села в...
Смотрите "Вести" в 21.05: В Суздале бодибилдеры играли мышцами.
Поплыли.
- Прибрежные села в Петушинском районе затапливает вторую весну подряд. Почему местные жители винят в этом трассу М-12?
Новая жизнь.
- Семьи из Артёмовска - во владимирском ПВР. Что вспоминают переселенцы о жизни в городе, за который продолжаются тяжелые бои?
Игра мыщц.
- И турнир по бодибилдингу в Суздале. Кто блеснул рельефом эффектнее остальных и забрал звание абсолютного чемпиона?