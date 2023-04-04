Смотрите Вести в 9 утра: Большая вода, полыхающие дачи и психанувший дятел - о чем шумят...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Большая вода, полыхающие дачи и психанувший дятел - о чем шумят соцсети.
Голубая мечта.
- Дрова больше не нужны. В село БерЕзники Собинского района пришло голубое топливо. Сколько населенных пунктов на очереди?
Базовые навыки.
- Пожар на нефтебазе в Юрьевце. Владимирские спасатели отработали учебное задание на объекте повышенной опасности.
Сетевой обзор.
- Большая вода, полыхающие дачи и психанувший дятел. Самое важное и интересное из сЕти - в нашем интернет обзоре.