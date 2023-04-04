На улице – потепление и сложный период у коммунальных служб. В управляющей компании «Порядок» работа налажена даже в самых суровых условиях. Чтобы минимизировать происшествия, сотрудники

На улице – потепление и сложный период у коммунальных служб. В управляющей компании «Порядок» работа налажена даже в самых суровых условиях. Чтобы минимизировать происшествия, сотрудники трудятся круглый год. Мастер выездной бригады рассказывает – в день он выполняет около десяти заявок. Юрий Родионов, мастер управляющей компании «Порядок» Утро начинается как обычно: в восемь часов у нас